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İSLAM Sınavda kolaylık için okunacak dua
İSLAM

Sınavda kolaylık için okunacak dua

Üniversite sınava girecek olanlar heyecanlarının yatışması, emeklerinin karşılığını iyi bir puanla taçlandırmak için hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, sınavda kolaylık veren dua hangisi? Kolaylık için hangi zikirler yapılmalı? Sınavda kolaylık ve başarı için hangi tespih çekilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:43:00 -
Sınavda kolaylık için okunacak dua

Üniversite sınavına kısa bir zaman kaldı. Hem sınava girecek olan adaylar hem de aileleri büyük bir heyecan içerisinde. Hayallerindeki mesleğe kavuşabilmek için ilk adımı atmak isteyen milyonlar, sınav sırasında başarı olmalarına yardım edip işlerini kolaylaştıracak duaların ne olduğunu merak ediyor. Sınav kolaylığı için hangi tespih çekilir?

Sınavda kolaylık için okunacak dua

Rızkın bol olması, işlerin kolaylığı için her gün 90 kez "Allahü latıyfün bi ibadihi yerzuku meyeşaü ve hüvel kaviyyül aziyz" okunması tavsiye edilir.

Bir işin kolay olması için din büyükleri 'Ya Bedi' ismini 'Yâ bedîü's semâvati ve'l-arz" şeklinde okunmasını öneriyor.

Ayrıca kolaylık duasının 3, 5, 7 kez okunması tavsiye edilir. Kolaylık duasını okurken abdestli abdestsiz okuyabilirsiniz.

Kolaylık Duası Arapça Okunuşu:

“Allahümme inni es'elüke's-sebate fî'l-emri ve es'elu'azamete'r-ruşd. Ve se'eluke şukra ni'metike ve husne ibadetik. Ve se'eluke lisanen sadıkan ve kalben selima ve e'uzü bi-ke min şerri ma ta'lem. Ve se'eluke min hayri ma ta'lem. ve estağfiruke mimma ta'lem. İnneke ente allamu'l ğuyup."

Kolaylık Duası Türkçe Okunuşu:

'Allah'ım senden dinde sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimatine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Senin bildiği her çeşit şerder sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden isterim. Bildiğin günahlardan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Şüphesiz sen gaybı iyi bilensin."

Kur’an’da başarı duası
Kur’an’da başarı duası

İSLAM

Kur’an’da başarı duası

İstediği bir şeyin olması için dua | Dilek duası nasıl okunur?
İstediği bir şeyin olması için dua | Dilek duası nasıl okunur?

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İstediği bir şeyin olması için dua | Dilek duası nasıl okunur?

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