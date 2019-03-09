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Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın teklifine ret

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e yeni kontrat teklifi yaptı. Alacağı yıllık ücreti az bulan Gümüş, sarı kırmızılı takımın teklifini kabul etmedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:15
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın teklifine ret

Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuları ile görüşmelere başladı. İlk olarak Martin Linnes’le masaya oturan sarı kırmızılılarda Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.

Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50’lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı. Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garanti ücret alan Sinan Gümüş’e, 1 milyon Euro önerdi.

Teklif TL üzerinden

Sinan’ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro’ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray’ın önerdiği bu kontrat şartlarına, “Yıllardır takımda en düşük gelir elde eden futbolcuyum. Bu formayı giydiğim müddetçe de her zaman elimden geleni yaptım ve yine yapacağım. Bu kariyerimde atacağım en önemli imzalardan biri” diyerek sunulacak kontrat şartlarının daha iyi olması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

Hedef yurt dışında gitmek

Galatasaray yönetimi ise Sinan’ın yeterli bulmadığı kontrat şartlarında artışa gidip gitmemeye sezon sonuna kadar geçecek süreci gözlemleyip karar verecek. 25 yaşındaki futbolcunun sergileyeceği performansa bağlı form durumuna göre, yönetim sunduğu sözleşme şartlarını revize edecek. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak için 1 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif beklediği ve gelmemesi halinde ise futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Sinan, bu sezon 23 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:15
  1. Sinan Gümüş
  2. Galatasaray
  3. Martin Linnes

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