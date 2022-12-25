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Spor Sinan Engin, Jesus bombasını patlattı!
Spor

Sinan Engin, Jesus bombasını patlattı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Jorge Jesus hakkında spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında aldığı istihbaratı taraftarlarla paylaşan Engin, Jesus'u isteyen 2 takımı da duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:59:00 -
Sinan Engin, Jesus bombasını patlattı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Jorge Jesus hakkında spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında aldığı istihbaratı taraftarlarla paylaşan Engin, Jesus'u isteyen 2 takımı da duyurdu.

Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus'un mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor maçından aldığı mağlubiyetle birlikte üst üste 2 maçtan boynu bükük ayrılan sarı-lacivertlilerde eleştiri toplarının hedefinde Portekizli çalıştırıcı vardı. Futbol yorumcusu Sinan Engin ise canlı yayında Jorge Jesus'a teklif yapan 2 takımı duyurdu.

"Derbi son yılların bana göre en kötüsü diyebilirim. Trabzonspor oynadı, Fenerbahçe seyretti. Dede bu sefer yanlış yaptı. Dede şöyle iyi böyle iyi dedik, dedeyi ben satmam ama ona kimse bu derbinin önemini anlatmamış herhalde. Trabzon deplasmanını da anlatmamışlar. Bir de oyuncu değişiklikleri ve oynanan oyun tamamen yanlıştı. Bu maç tamamen Jesus'a yazar."

"Aklı Portekiz'de mi, Brezilya'da mı? Nerede bilmem. Benim aldığım istihbarat iki taraftan da teklif geldi. Fenerbahçe çok da iyi gidiyor, Trabzonspor'un bu maçı kazanması anormal değil. Trabzonspor'u kutluyorum, şahane de oynadılar."

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