Sinan Burhan'ın yeni kitabı okuyucuyla buluştu! 'Siyonizm Hapishanesinde İsyan'

Burhan kitabın okuyucuyla buluştuğunu sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

Bir kitap okudum hayatım değişti diyeceksiniz. Erbakan Hocanın son sözleri ve vasiyeti bu kitapta. 28 Şubat Sürecinden, Siyonist dünyaya her konuyu hayretle okuyacaksınız.

Sinan Burhan'ın kitabındaki tanıtım yazısı ise şöyle:

Mevcut dünya sisteminin bir parçası olmak yerine ‘yeni bir dünya’ idealini savunan ve yaptığı hizmetlerle bu idealin somut örneklerini gösteren bir liderdir Necmettin Erbakan. Bu özelliği ile de siyasete atıldığı 70’li yıllardan itibaren Türk siyasetinin sayısız isimleri arasından kalın bir çizgi ile ayrılır.

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Kukla ile kuklacıyı ayırabilecek derin bir tarih şuuruna vakıf olan Erbakan’ın asıl düşmanı siyonizmdir. Siyonizmi insanlığın düşmanı olarak gören Erbakan Hoca, ömrünü bu ideolojiyi anlatmaya adamıştır.

Gümüş Motor’u kurduran, ağır sanayi hamlesi ile ülkeyi kısa sürede fabrikalarla donatan, Kıbrıs çıkartmasındaki rolü ile günümüzde bile takdir edilen bu çabanın kaynağı, Milli Görüş ideolojisidir.

İşte bu eserde, siyonizmin verdiği zararlarla siyasi kariyerinde nasıl mücadele ettiğini anlattığı söyleşi yer almaktadır.Erbakan Hoca bir tek cümlede meramını anlatmıştır.

“Tam kırk seneden beri size konuşuyorum. Ne olursunuz, bir defacık beni siyonizmden önce anlayın! Tebdirlerinizi alın ve gerçekçi olun!”