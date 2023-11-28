Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir

Türkiye günlerdir fenomenler üzerinden 'kara para aklama' operasyonları, Fatih Terim Fonu ile milyonlarca dolar vurgun, şike ve bahis iddiaları ile çalkalanıyor.

Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'ın TV 100'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar Türkiye'yi çalkalayacak cinsten. Burhan, "Son dönemde şike, bahis konusunda çok ciddi iddialar var. Yakında büyük kulüplerden bir tanesine bu konuyla ilgili bir operasyon yapılabilir. Çok ciddi bir şey söylüyorum." dedi.

4 büyük kulüpten...

"Şike ve bahis meselesi sadece belli takımlarla ilgili değil." diyen Burhan Ankara'daki kaynaklarından şike ve bahis iddialarının 4 büyük kulüpten birisiyle de ilgili olduğunu öğrendiğini programda aktardı.

Burhan şunları söyledi:

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Burada bazı menajerler, spor yorumcuları, kulüp yöneticileri bu işin içerisindeler. Türk sporunun kurtulması için önemli bir kaynağımın dediği şu; duayen denilen isimlerin uzaklaşmasından başka yolu yok Türk sporunun kurtulması için.