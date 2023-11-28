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Spor Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir
Spor

Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir

Yeniakit Publisher
2023-11-28 21:09:00 -

Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve gazetemiz yazarlarından Sinan Burhan, futbolda şike ve bahis iddialarına ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Burhan, "Yakında büyük kulüplerden bir tanesine bu konuyla ilgili bir operasyon yapılabilir." diyerek gündemi sarstı.

Türkiye günlerdir fenomenler üzerinden 'kara para aklama' operasyonları, Fatih Terim Fonu ile milyonlarca dolar vurgun, şike ve bahis iddiaları ile çalkalanıyor.

Millet Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'ın TV 100'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar Türkiye'yi çalkalayacak cinsten. Burhan, "Son dönemde şike, bahis konusunda çok ciddi iddialar var. Yakında büyük kulüplerden bir tanesine bu konuyla ilgili bir operasyon yapılabilir. Çok ciddi bir şey söylüyorum." dedi.

4 büyük kulüpten...

"Şike ve bahis meselesi sadece belli takımlarla ilgili değil." diyen Burhan Ankara'daki kaynaklarından şike ve bahis iddialarının 4 büyük kulüpten birisiyle de ilgili olduğunu öğrendiğini programda aktardı.

Burhan şunları söyledi:
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Burada bazı menajerler, spor yorumcuları, kulüp yöneticileri bu işin içerisindeler. Türk sporunun kurtulması için önemli bir kaynağımın dediği şu; duayen denilen isimlerin uzaklaşmasından başka yolu yok Türk sporunun kurtulması için.

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