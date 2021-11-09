Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ı böyle susturdu: 'Yolsuzlukların üstüne gitmeyen namerttir!'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Kasım ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında günden dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, yolsuzlukla mücadeleye AK Parti grubu olarak her zaman destek verdiklerini belirtti. Burhan, "Ankara'da gerek Belya'da gerek diğer Beleton'da yolsuzluk, usulsuzlük var ise sonuna kadar gidin. AK parti grubunda bu sizin söylediğinizin aksine tek bir görüş yoktur. Ankaralının tek bir kuruşunun hesabı sorulmalıdır. Dolayısıyla daha önceki grup başkanımızın ve Şimdiki grupbaşkanveilimizin de dediği gibi 'yolsuzlukların üzerine gitmeyen namerttir.' Biz de bu cümlenin arkasındayız. Hiç kimsenin, Ankaralının bir tek kuruşunu yeme hakkı ve hukuku yoktur" dedi.

Konuşmasında Başkan Yavaş'a 'masumiyet karinesi'ni hatırlatan Burhan, "Sayın başkanım siz az önce belirttiniz. Yargı var, hukuk devletindeyiz. Gerekli inceleme, tahkikat, başvurular yapıldı yapılıyor. Eğer suçluysa cezasını çeker. Siz de hukukçusunuz, beraati zimmet asıldır. Eğer yargılanma tamamlanmadan birtakım kanaatlerde bulunursak bu yanlış olur" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Beyaz TV çıkışına net tavır!

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'daki bir müze açılışında Beyaz TV çalışanlarının Başkan Yavaş'a soru sormak istemesinin ardından bir grup tarafından darp edildiğini hatırlatan Burhan, basın özgürlüğünü işaret ederek şunları söyledi: Beypazarı'ndaki meselede... Basın özgürdür, anayasal teminat altındadır. Anayasa'nın 28. maddesinde 'Basın hürdür sansür edilemez.' diyor. İster Halk TV olsun ister Beyaz TV olsun size görüşleri yakın olabilir, uzak olabilir hiç farketmez. Basının soru sorma özgürlüğü vardır ve bu anayasal teminat altındadır. Fransız düşünür Wolter diyor ki; 'Sizin görüşlerinize katılmıyorum; ancak sizin görüşlerinizi ifade etmek için canımı bile veririm.'

Dolayısıyla Sayın Başkanım Beyaz TV muhabiri burada bir soru sormak istemiş bu görüşler yanlış da olabilir, hatalı da olabilir. Ben basın özgürlüğünün evrensel standartlarından bahsediyorum. Dolayısıyla da bu konuyla ilgili olarak Beyaz TV muhabiri; '150 liralık bebeği 10 bin 500 TL'ye mi aldınız?' şeklinde bir soru soracaktı. Biz onun yerine sorduk siz az önce cevapladınız, bundan rahatsız olacak bir şey yok."