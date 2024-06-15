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Gündem

Sinan Ateş’in eşi, HDP ile hatta Kandil ile ne zaman görüşecek!

Yeniakit Publisher
2024-06-15 10:04:00 -
Sinan Ateş’in eşi, HDP ile hatta Kandil ile ne zaman görüşecek!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Sinan Ateş’in eşi, HDP ile hatta Kandil ile ne zaman görüşecek!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ülkü ocakları eski Genel başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi üzerine 20’den fazla kişi cezaevine alındı.

Tetikçi içeride. Gözcüsü içeride..

Uzatmayayım, motosikleti sağlayandan, tetikçiyi Ankara’ya getirene kadar, hatta İstanbul’a geri götürene kadar hepsi içeride.

Kim bilir belki de cinayetin gerçek azmettiricileri, bu olay üzerinden oluşturacakları algı operasyonlarını yürütmek için, bugün yaşadığımız gelişmeleri de önceden planlamışlar, yazmışlardır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nedir o planlanan?

“Şu an cezaevinde olan, sorgulanan kişilerin dışında, birileri var ki, cinayeti onlar azmettirdi?” algısını kamuoyuna hakim kılmak.

Diyoruz ki “Tamam böyle birisi varsa, söyleyin savcı takip etsin..”

Cevap veriyorlar, “Biz bilmiyoruz. Ama savcı takip etsin.”

Savcı kimi takip etsin, belli değil.

Ardından acılı eş, Ülkücü düşmanlarına ziyaretlerde bulunuyor onlarla görüşmeler yapıyor..

Gazetesinden televizyona dergisinden sosyal medya hesabına kadar ne kadar ülkücü düşmanı varsa hepsine demeçler verdiriliyor.

Siyasi parti genel başkanlarıyla özel görüşmeler yaptırılıyor.

CHP’den Saadet’e, Muharrem İnce’den Remzi Çayır’a, görüşmediği siyasi parti genel başkanı kalmadı.

Ben kalmadı diyorum ama, tam o sırada aklıma geliyor, HDP var.

O zaman soralım acılı eşe.. HDP Genel Başkanı ile Sinan Ateş cinayeti üzerine görüşmeyi ne zaman yapacaksınız.

Hasan Cemal, “Kimse Kızmasın Kendimi Anlattım” kitabında anlatıyordu..

1980 öncesindeki sol-sağ kavgalarında, sol cenahta yer alan bir isim olarak, kendi arkadaşlarını yani solcuları vurup, sonra da ardından “Ülkücüler vurdu” diyerek nasıl algı yaptıklarını, kendi yazdığı kitapta itiraf ediyordu.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Ali

 unutturacaklarını sandıkları bir cinayet, bu onurlu kadının çabalarıyla bir türlü gündemden düşmüyor. Buna da çok üzülüyorlar.  Ama olmuyor işte…
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