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Gündem Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Gündem

Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma derinleşiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:02:00 -
Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma derinleşiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Ülkü Ocakları Eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma titizlikle devam ederken, polisin saldırganlardan motosikleti kullanan ismi de yakalamasıyla gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

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Yorumlar

Zafer kardeş

İt dalaşı. Gebertin birbirinizi.

1937YAKALANAN EN AGIR CEZAYI ALMASINI DİLERİM ÜLKÜCÜ VATANDAŞIMADA ALLAHDAN RAHNET DİLERİM

YAKALANAN EN AGIR CEZA ALMASINI VE VEFAT EDEN ARKADAŞIMA REHMET DİLERİM ALLAH TAFSİLATINI AF EYLESİN
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