  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sinan Akçıl’dan dikkat çeken ‘müjde’ açıklaması! ‘İlk aklıma gelen…’
Medya

Sinan Akçıl’dan dikkat çeken ‘müjde’ açıklaması! ‘İlk aklıma gelen…’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasından sonra sanat dünyasından da çeşitli yorumlar geldi. Sanatçı Sinan Akçıl, ‘ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:37:00 -
Sinan Akçıl’dan dikkat çeken ‘müjde’ açıklaması! ‘İlk aklıma gelen…’

Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasına odaklandı.

Dünyanın da merakla beklediği açıklama saat 15.00’da yapılacak.

Erdoğan’ın müjdeli haberi öncesinde Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Türkiye'yi farklı noktaya götürecek açıklamaya ilişkin sanat dünyasından da çeşitli yorumlar geldi.

Bazı ünlü isimler müjdeye ilişkin mutluluklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Sanatçı Mustafa Ceceli ile sık sık çalışmaları olan besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin yorum yaptı.

Sinan Akçıl’ın ‘müjde’ açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Sinan Akçıl, ‘Elimiz iyice güçlenecek’ dedi.

İşte Sinan Akçıl’ın o yorumu:

Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı açıklama için aklıma ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz. Umarım böyle olur ve ülke olarak elimiz iyice kuvvetlenir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti
Spor

Kritik gelişme! MHK Başkanı istifa etti

TFF tarafından yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in diğer üyelerle birlikte istifa ettiği belirtildi.
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı