Sinan Akçıl’dan dikkat çeken ‘müjde’ açıklaması! ‘İlk aklıma gelen…’

Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasına odaklandı.

Dünyanın da merakla beklediği açıklama saat 15.00’da yapılacak.

Erdoğan’ın müjdeli haberi öncesinde Karadeniz’de doğal gaz bulundu iddiaları gündeme geldi. Türkiye'yi farklı noktaya götürecek açıklamaya ilişkin sanat dünyasından da çeşitli yorumlar geldi.

Bazı ünlü isimler müjdeye ilişkin mutluluklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Sanatçı Mustafa Ceceli ile sık sık çalışmaları olan besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl, Erdoğan’ın açıklamasına ilişkin yorum yaptı.

Sinan Akçıl’ın ‘müjde’ açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Sinan Akçıl, ‘Elimiz iyice güçlenecek’ dedi.

İşte Sinan Akçıl’ın o yorumu:

Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı açıklama için aklıma ilk gelen Doğu Akdeniz çalışmalarımızın sonuç verdiği ve doğalgaz bulmuş olma ihtimalimiz. Umarım böyle olur ve ülke olarak elimiz iyice kuvvetlenir.