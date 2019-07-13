Şimşir Ormanları’na zarar veren yosunlara böyle dikkat çektiler

Rize’nin Pazar ilçesinden başlayıp Kaçkar Dağları’na kadar uzanan ’’Bin yılın yol hikâyesi Kaçkar Yolu’’ yürüyüş faaliyetinin ikincisi tamamlandı. Bu yıl ki yürüyüşe 150 doğa aktivisti katılırken, 5 günde tamamlanan yürüyüş esnasında son yıllarda kurumaya yüz tutmuş Şimşir Ormanları’na dikkat çekebilmek için zarar veren yosunlar katılımcılar tarafından temizlendi. Yürüyüşe katılanlar bu yosunlara dikkat çekmek için fotoğraf çekimlerinde peruk olarak kullandı.

Yürüyüşe katılan İl Genel Meclis Üyesi Emin Kanbur, yaptığı açıklamada “Aslında şimşir ormanlarını bir nebze de olsa korumak mümkün, yaptığımız etkinlik yılda bir olacak ve her yürüyüşümüz de bir taşla iki kuş vuracağız. Hem Şimşir Ormanları’na zarar verdiğini düşündüğümüz ve insanlara faydalı olan yosunları peruk haline getirip fotoğraf sanatçılarına bir fotoğraf objesi olarak malzeme vereceğiz hem de temizlemiş olduğumuz yosunlardan dolayı Şimşir Ormanları yeniden canlandıracağız. Allah’ın bahşettiği bu güzellikleri bölge turizminde kullanmayı planlıyoruz’’ dedi.