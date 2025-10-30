  • İSTANBUL
Ekonomi

Şimşek'ten enflasyon mesajı: Daha da iyileşecek!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şimşek'ten enflasyon mesajı: Daha da iyileşecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde kuraklık nedeniyle artan gıda fiyatları ve mevsimsel etkilerle enflasyonda sınırlı bir bozulma yaşandığını, buna karşın reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme görüldüğünü belirterek “Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dezenflasyonun devamıyla birlikte beklentilerde iyileşmeyi süreceğini öngördüklerini belirterek, "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" dedi.

