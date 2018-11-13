Şimşek ailesi örnek oldu

Şimşek ailesi tarafından yeni nesil okul olarak Gaziantep’e kazandırılan Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu, Gaziantep ve bölgede dinamik nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. İşadamı Cengiz Şimşek, “Eğitim konusunda ilimize nasıl faydalı olabiliriz düşüncesi ile çıktığımız bu yolda daha dinamik genç nesillerin yetişmesine katkı sunmak istedik. Okulumuz modern yapısı ile yeni nesil okul olarak bundan sonraki okul projelerine örnek olacağını düşünüyorum” dedi. Cengiz Şimşek, Türkiye ve Gaziantep sanayisine Melike Tekstil olarak, üretim hacmini genişletmeye, istihdam sağlamaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Melike Tekstil bünyesinde 2 bin 500 çalışanımız ve 15 bin kişilik bir aile gibi düşünerek, Gaziantep’te ürettiklerimizi, Gaziantep’e ve memleketimizin hizmetine sunmaya gayret gösteriyoruz. Eğitim konusunda ilimize nasıl faydalı olabiliriz düşüncesi ile çıktığımız bu yolda daha dinamik genç nesillerin yetişmesine katkı sunmak istedik. Okulumuz modern yapısı ile yeni nesil okul olarak bundan sonraki okul projelerine örnek olacağını düşünüyorum.”

Melike Grup’tan 200 kişiye istihdam

2017 yılı içerisinde 300 işçi istihdamı ile toplamda 2 bin 500 işçiye ulaşan Melike Grup, 2018 yılı içerisinde yeni yatırımlarla 200 kişiye daha aş ve iş kapısı olacak.

2000’li yıllarda Melike Tekstil olarak yola çıkan ve bugün Melike Grup olarak faaliyetine devam eden şirket, kalite ve güven anlayışını ön planda tutarak, yatırım ve üretim ikilisinde AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyor. Kendini sürekli güçlendiren şirket, pamuk, akrilik, şönil, polip ve polyester iplik çeşitlerinde sektöre hizmet sunuyor.

İSO 500’de yükseliyor

İSO Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre 2016 yılında 276. sıradaki yerini 255’e yükselten Melike Grup, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” sıralamasında 13. sırada yer aldı.

Yeni yatırımlarla yeni istihdam

2017 yılı içerisinde bünyesine kattığı 300 işçi ile toplam çalışan sayısını 2 bin 500’e çıkaran firma, 2018 yılında da yeni yatırımlarla 200 kişiye daha iş imkanı sağlayarak toplam çalışan sayısını 2 bin 700’e çıkaracak.

2017 yılı içerisinde 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Melike Grup, sektöründe söz sahibi bir aile şirketi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Enerjide hedef ‘liderlik’

Melike Grup, enerji alanında da ‘liderlik’ yolunda ilerliyor. Yerli ve Yenilenebilir Enerji büyümelerindeki payımızı artırma hedefiyle yoluna devam eden Melike Grup, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, aynı zamanda sektörel gelişime liderlik etmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına da öncelik veriyor. Melike Enerji, sektördeki küresel ve ulusal risk ve fırsatların bilinciyle sürdürülebilirlik stratejisini “Yönetimsel Yaklaşımımız”, “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlarımız”, “Ar-Ge ve İnovasyon” ve “Toplumsal Sorumluluğumuz” olmak üzere beş alanda ele alıyor.