Simpsonlar yine gündem oldu! Donald Trump'a suikast sonrası Simpsonlar'ın 'Trump' tahmini! Herkes konuşuyor

Yaralanan Trump'ın sağlık durumu iyi. Saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğü, iki kişininse ağır yaralandığı da gelen bilgiler arasındaydı.

Trump'a yapılan suikast girişimi sonrası sosyal medyada da gündem bu saldırıydı. En çok konuşulan konular arasına ise kehanetleriyle ünlü Simpsonlar hızlıca girdi.

Amerikan yapımı olan The Simpsons çizgi dizisi kehanetleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını da bilen Simpsonlar sosyal medyayı salladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast sonrası sosyal medyada Simpsonların kehaneti paylaşıldı.

Simpsonların bir bölümünde Trump'a suikast ile ilgili bir detayın olduğu fark edildi. Görüntüler de X platformunda kısa sürede yayıldı.

Ancak bu kez bir fark vardı. Evet, Trump suikasti kehaneti doğru çıkan Simpsonlar, Trump'ın öleceğini de söylüyordu.

Trump cenazesini ekrana getiren Simpsonların bu kehaneti bu kez de çıksa tam olarak gerçekleşmedi.

Sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar'ın Trump'a yönelik saldırıyı tahmin ettiğini söylerken bir kısmı ise bu sefer bilemedikleri görüşünde.

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