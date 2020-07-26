  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:17:29 -
Simona Halep, Palermo Açık'tan çekildi

İSTANBUL (AA) - Kadınlarda dünya 2 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 Ağustos'ta düzenlenecek Palermo Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Halep, "Kovid-19'un son zamanlarda Romanya'daki yükselişi ve uluslararası hava yolculuğu hakkındaki endişelerimden dolayı Palermo Açık'tan çekilme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İtalya, ülkedeki vaka artışlarıyla beraber Romanya'dan gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı