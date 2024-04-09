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Dünya Simon Harris, İrlanda’nın en genç başbakanı oldu
Dünya

Simon Harris, İrlanda’nın en genç başbakanı oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 19:16:00 -
Simon Harris, İrlanda’nın en genç başbakanı oldu

İrlanda parlamentosun yapılan oylama ile ülkenin eski Başbakanı Leo Varadkar’dan boşalan koltuğa 37 yaşındaki Simon Harris seçildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına değinen Harris, İsrail hükümetinin "orantısız tepkisini" kınayarak, "Gazze’de bir insani felakete tanık oluyoruz. Ayrıca masum çocukların, kadınların ve erkeklerin aç bırakıldığını ve katledildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Harris, ayrıca İrlanda’nın Avrupa Birliği’ndeki konumunu kullanarak ateşkes çağrısında bulunacağını belirtti.

İrlanda’da eski Başbakan Leo Varadkar’ın istifasının ardından yeni başbakanı belirlemek için parlamentoda oylama yapıldı. Oylamada, 69’a karşı 88 oy alan 37 yaşındaki Simon Harris, ülkenin yeni başbakanı olarak seçildi. Harris, ülkenin en genç başbakanı unvanını aldı.

Harris, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başbakan olmaktan "derin bir onur" duyduğunu belirterek, İrlanda halkının umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacağına söz verdi.
Harris, oylama sonrası parlamentoda yaptığı konuşmada, ise Barınmayı en büyük toplumsal sorun olarak tanımladı. Harris, iklim krizi konusunda "kararlı bir şekilde hareket etme" ve kırsal ve bölgesel kalkınmaya öncelik verme sözü verdi.

Gazze’de ateşkes çağrısında bulunacak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına da değinen Harris, İsrail hükümetinin "orantısız tepkisini" kınayarak, "Gazze’de bir insani felakete tanık oluyoruz. Ayrıca masum çocukların, kadınların ve erkeklerin aç bırakıldığını ve katledildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Harris, ayrıca İrlanda’nın Avrupa Birliği’ndeki konumunu kullanarak ateşkes çağrısında bulunacağını belirtti.

Daha önce Eğitim Bakanı olan Harris, merkez sağ Fine Gael Partisi’nin lideri olarak Varadkar’ın yerine rakipsiz olarak aday olmuş ve seçilmişti.
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