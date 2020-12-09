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Kadın - Aile Simit kebabı nasıl yapılır? | Simit kebabı yapılışı
Kadın - Aile

Simit kebabı nasıl yapılır? | Simit kebabı yapılışı

Kolay kebap tarifleri | Gaziantep yöresine ait lezzetlerden olan simit kebabını evlerinizde hazırlamak son derece kolay. Peki, simit kebabı nasıl yapılır? | Simit kebabı gerekli malzemeler | Simit kebabı püf noktası | Kolay simit kebabı tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:19:00 -
Simit kebabı nasıl yapılır? | Simit kebabı yapılışı

Yöresel lezzetler hazırlamak istiyorsanız Gaziantep’in meşhur simit kebabını hazırlamaya ne dersiniz. İşte hem gözleri hem de mideleri doyuracak simit kebabı tarifi:

Simit kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 700 gram dana kıyma (kebaplık tek çekim zırh kıylası)
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • Kuru nane

Simit kebabı nasıl yapılır?

Bir yoğurma kasesinin içine bulguru ve ılık suyu alın. Kasenin ağzını kapatın ve bulgurun suyu çekmesini bekleyin.

Bulgur suyu çektikten sonra tüm malzemeleri kabın içerisine alın.

Köfteyi güzelce yoğurun.

Şişlere hazırladığınız kıymalı karışımı ince uzun şekilde sarın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Şişleri tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kebabı 20-25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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