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Gündem Simide kallavi zam! Oy oy oy oy
Gündem

Simide kallavi zam! Oy oy oy oy

İstanbul'da 4 liraya satılan simit, 1 Temmuz itibarıyla 5 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 13:57:00 -
Simide kallavi zam! Oy oy oy oy

İstanbullu bugünden itibaren simidi zamlı tüketecek. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. Konuyla ilgili fiyat tarifesi İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği imzasıyla tüm simitçi esnafına gönderildi.

İsteyen uygulayacak

Alınan bilgiye göre, İstanbul’un önemli merkezlerinde 4 lira olması gereken simit, rekabetten dolayı 3,5 liradan vatandaşa satılıyordu. Bazı esnaflar, 5 liraya çıkan simidi henüz fiyatlara yansıtmayı düşünmüyor. İstanbul’un en kalabalık yerlerinden Mecidiyeköy’de satış gerçekleştiren simitçi esnafı yeni tarifenin kendilerine ulaştığını söyledi. Esnaf, “Biz henüz fiyatları güncellemedik. Hala simidi 4 liradan satıyoruz. Alım gücünü zorlamamak için şimdilik fiyat artışını yansıtmadık. Ancak bize gönderilen tarifeyi istediğimiz zaman uygulama hakkına sahibiz. En kısa sürede satış rakamını 5 liraya yükselteceğiz” dedi. Bir başka esnaf da şu an simidi 4 liraya sattıklarını, yeni tarifenin kendilerine ulaştığın belirterek, “Dayanabildiğimiz kadar bekleyeceğiz. Şimdilik zam yapmayacağız” dedi.

Gerekçe maliyet

Eminönü’nde simit satan esnaf ise fırıncıların un ve susam fiyatlarındaki artıştan şikayet ettiğini söyledi. Yaşanan artış nedeniyle simit fiyatına zam yapıldığını kaydeden esnaf, “Bir çuval un için 600 lira isteniyor. Bu durumda bazı fırınlar maliyeti gerçekçe göstererek simit bile üretmiyordu. Fiyatın 5 liraya çıkmasının ardından biz de simidi rahatlıkla fırınlardan alabileceğiz” diye konuştu.

 

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Yorumlar

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Ne iyi ne iyi!!

bozuk

esnaflik ticaret is olarak meslek olarak degil milleti soymak carpnak icin yapilir oldu, esnaflik para kazanmak icin degil tez kose donmek icin yapilir oldu. peygamber gelse faydasiz, millet oyle bozuldu oyle alcaklasti ki bu gidisin sonu zillettir kiyamettir yok olmaktir.
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