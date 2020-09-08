'Simgelerin köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajı başladı

Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor. Tamamlandığında "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" adını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "sembollerin köprüsü" olacak proje için çalışmalar hızla devam ediyor.

Gemi ile yaklaşık 35 dakika süren Boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek olan köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

"Çanakkale Boğazı'nın kolyesi" olarak nitelendirilen köprüde, blokların her iki yanda suya yerleştirilmesiyle hazırlanan ayakların tamamlanmasıyla ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renklerle diğer çalışmalara ağırlık verilmiştir.

Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda karayolu bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının yapımı devam etmektedir.

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanan yollarda kullanılmak üzere gişelerin yapılması, kavşak ve kavşak yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

Lapseki şantiyesinde, it-sür yöntemi ile yapımı devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol güverteleri inşaatı devam etmektedir. Güverteler Lapseki'den geçerek Çanakkale-Bursa karayoluna ulaştı.

Köprünün yapım çalışmalarının en önemli parçası olan geçici iş halatı montajının yapımına da başlandı.

Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişleri için kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Boğaziçi 05.00-17.00 saatleri arasında transit gemi geçişlerine kapatılmıştır.

Çalışma ile her iki yaka da ilk defa halatla birleştirilecek.