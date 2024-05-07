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Teknoloji Şimdiye kadarki en iyisi! Microsoft’tan sürpriz yapay zeka
Teknoloji

Şimdiye kadarki en iyisi! Microsoft’tan sürpriz yapay zeka

Yeniakit Publisher
2024-05-07 10:58:00 -
Şimdiye kadarki en iyisi! Microsoft’tan sürpriz yapay zeka

Microsoft, yapay zeka alanında kendi modelini geliştirmeye başladı. MAI-1 olarak adlandırılan model neler vadediyor?

Microsoft, yapay zeka sektöründeki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, bu alanda uzun süredir OpenAI ile birlikte çalışıyor. Ancak yeni iddialar, daha önce görülmemiş büyüklükte yeni bir yapay zeka dil modelini gözler önüne serdi.

Microsoft MAI-1 yapay zeka modeli sızdı

MAI-1 olarak adlandırılan model, bir süredir şirket içerisinde test ediliyor. Microsoft’un bu yılın başlarında yapay zeka bölümünün başına getirdiği DeepMind’ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman tarafından kontrol ediliyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, MAI-1’in yaklaşık 500 milyar parametreye sahip olacağını gözler önüne serdi. Bu da Microsoft’un önceki modellerinin üstünde olacağı anlamına geliyor. Gelişmişlik açısından Google ve OpenAI ölçeğinde olacak.

MAI-1 modeli, Microsoft’un yeni nesil güçlü yapay zeka asistanı ve hizmetlerine öncü olabilir. Şu anda Copilot gibi hizmetlerde OpenAI’ın geliştirdiği GPT modeli kullanılıyor. Ancak şirket içi geliştirilecek model, farklı platformlara olan bağımlılığı azaltabilir.
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Bu proje aynı zamanda Microsoft’un şimdiye kadarki en büyük yapay zeka yatırımını temsil ediyor. MAI-1 için uygulamaların ne kadar iyi performans gösterdiğine bağlı olarak değişeceğini düşünüyoruz.

Öte yandan Microsoft, bu ayın sonunda Build geliştirici konferansını düzenleyecek. MAI-1 projesine yönelik ilk detayları bu konferansta sunabilir. Model şirketin önceki çalışmalarını yansıtmıyor olsa da, Google ve OpenAI’a önemli bir rakip olabilir.

 

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