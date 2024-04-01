Şimdiye kadar hayata geçirilen en “İNSANSI” robotlar! Etkilenmekle ürpermek arasında kalmanıza sebep olacak!

İnsanlık, teknolojinin muazzam ve sürekli genişleyen sınırlarını her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Bu ilerlemenin öncü güçlerinden biri olan yapay zekâ büyük bir ivme kazanmış durumda ve robot teknolojisindeki kesişmeler sayesinde, insansı robotlar da artık ön plana çıkmaya başladı.

Bu heyecan verici gelişmeler ışığında robot teknolojisinin son yeniliklerini inceleyerek, bugüne dek geliştirilmiş en insansı robotlara detaylı bir bakış atalım.

En “İnsansı” Robotlar:

Sophia

Atlas

Ameca

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nadine

Walker X

NVIDIA Project GROOT

Sosyal davranışlar sergileyen: Sophia

Sophia, Hanson Robotics tarafından geliştirilen ve 2016'da aktive edilen bir insansı sosyal robottur. İlk kez Texas'ta tanıtılan Sophia'nın geliştirilmesindeki ana hedefler arasında, makine ve insan arasındaki etkileşimi daha doğal hâle getirmek yatıyor.

Ek olarak Sophia; yapay zekâ, görsel veri işleme, yüz tanıma, ses tanıma ve doğal dil işleme teknolojileri sayesinde insanlarla etkileşime geçip; yüz ifadelerini taklit edebiliyor.

Can kurtaran robot: Atlas

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas, insansı bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor ve zorlu arazi koşullarında arama-kurtarma çalışmalarında insanların yerine geçmeyi hedefliyor.

İlk defa tanıtılmasından bu yana yoğun bir şekilde geliştirilen Atlas’ın güncel özellikleri arasında insanlara benzer şekilde yürüme, koşma ve parkur engellerini hızlı bir şekilde aşmak bulunuyor. Bu da Atlas’ı arazi kurtarma operasyonları gibi büyük görevler için ideal bir aday yapıyor.

Cilt dokusu özel olarak tasarlanan: Ameca

Engineered Arts’ın ürettiği Ameca, Mesmer teknolojisi ile öne çıkıyor. Diğer insansı robotlara göre çok farklı özellikler içeren bu teknolojide robot; müşterinin isteğine özel olarak tasarlanıyor ve istendiği zaman yazılımsal ve fiziksel anlamda modifiye edilebiliyor.

Bu modüler sistemde gerçek bir insandan üç boyutlu taramalar alınıyor ve bu sayede robotun kemik yapısı, cilt dokusu ve mimikleri daha insansı bir şekilde yansıtılabiliyor.

Göz teması kurarak iletişime geçen: Nadine

Nadine, 2013 yılında Kokoro firması tarafından hayata geçirildi. Konuşan bir robot olmasının yanı sıra göz teması kurarak sohbet etmesiyle ön plana çıkıyor. Nadine, sohbet sırasındaki görüşleri, duyguları ve hatıraları biriktiriyor. Böylece her yeni buluşmada konuştuğu kişiyi unutmamış oluyor.

Ek olarak Nadine, dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2018 ve 2019 yılları arasında Singapur'da bulunan AIA Sigorta şirketinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak görev yaptı.

İnce motor becerilerine sahip: Walker X

Walker X, UBTECH Robotics tarafından geliştirilen ileri düzey insansı bir robot olmasıyla öne çıkıyor. 41 yüksek torklu servo motor eklemi sayesinde ince motor becerilerine sahip Walker X; nesneleri kavrayabiliyor, sıkabiliyor ve hatta robotlar için oldukça zor olan şişe kapağı açmak gibi ince eylemlerde bulunabiliyor.

Walker X'in tasarlanma amaçlarının arasında çay servisi, süpürme, yüzey silme gibi farklı görevler yer alıyor. Ev işlerinde de yardımcı olacağı kesin.

NVIDIA da gelişmiş robot üretimini destekleyecek

NVIDIA'nın GTC 2024 etkinliğinde anıttığı Project GROOT, insansı robotlar için tasarlanmış yeni bir Jetson Thor bilgisayar sistemine dayanıyor. "Genel Amaçlı Robot Teknolojisi" anlamına gelen Project GROOT, doğal dili anlayabilen ve insanların yaptığı hareketleri izleyerek taklit edebilen robotlar üretmeyi hedefliyor.

Yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemelerle bu robotlar, karar verme ve etkileşim yeteneklerinde önemli gelişmeler vadediyor.