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Siyaset Şimdiden birbirlerine girdiler! HDP'li adaydan CHP'ye yaylım ateşi
Siyaset

Şimdiden birbirlerine girdiler! HDP'li adaydan CHP'ye yaylım ateşi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 14:05:00 -

HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Berdan Öztürk, ittifak ortakları CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

14 Mayıs seçimleri geldi çattı. Seçim sürecine CHP'nin terör örgütü PKK ve FETÖ ile işbirliği yapması damga vurdu. PKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi veren koalisyon, daha seçimler sonuçlanmadan birbirine girdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Berdan Öztürk, dün yaptığı mitingde CHP'ye sert sözlere yüklendi. Öztürk, "CHP'nin Diyarbakırlı adayı olması fark etmez. Ey CHP, sen faşistsin" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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