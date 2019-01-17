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Şimdi tazesi yok ama... Kurusu da yeter!

Dutun kurusunu ister ye, ister suyunu iç. Keşke yazın yapraklarını kurutsaydınız, onun suyu bile ilâç gibi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:13
Şimdi tazesi yok ama... Kurusu da yeter!

Dutun kurutulmuşu kış aylarında misafirlere ikram edilir ve uzun kış gecelerinin sohbetlerinde ağzı tatlandırır, hem tatlı ihtiyacımızı karşılar, hem de o dönemlerde farkında olmadan koruyucu ve önleyici olarak doğal antibiyotik özelliğinden faydalanmış olunurdu. Anadolu’da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı’dan beri bilinmektedir. Dutun yapraklarında kendine özgü doğal antibiyotik ve antiseptik özelliği olan etkin maddeler bulunmaktadır. Şeker hastalarının derilerinde kapanmakta geciken yaralara karşı taze dut yaprağından hazırlanmış ve ılık olarak uygulanacak dut yaprağı çayının pansumanı iyi bir destekleyicidir.

Eğer kanda iltihap bulunmuşsa beyaz dut kurusu kürü, mükemmel bir destekleyicidir.

Dikkat!

Şeker hastalarının kan şekerini yükselteceğinden beyaz dut kurusu kürünü uygulamamaları gerekir.

Egzamaya karşı

Yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin, -dikkat- elinizi yakmayacak derecede sıcaklığa gelince egzamalı ellerinizi en az 10 dakika kabın içerisine koyun. Bir saat ellerinizi yıkamayın. Sonra ellerinizi suyla durulayın. Haftada üç defa uygulayın. Her defasında taze olarak hazırlamalısınız. Ellerinizi daldırdığınız kabın soğumamasına özen gösterin. Ellerinizi yakmayacak derecede (ılıktan sıcak) ısıda olmasına dikkat edin. Gerekirse tekrar ısıtın.

Eğer egzamanız ayaklarınızda veya el bileklerinizdeyse, kaşık veya kepçe yardımıyla egzamalı bölgenin üzerine 10 dakika boyunca sık sık dökün.

İltihaba karşı

Kandaki iltihaba karşı yarım litre kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine bir avuç dolusu (5-6 yemek kaşığı) beyaz dut kurusu atın ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indirin. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için. Haşlanmış dutların tüketilmesi şart değil, ama isterseniz yiyebilirsiniz. Her defasında taze hazırlayıp uygulayın.

Dut yaprağı çayı

Dut yaprağı ile hazırlanan çay egzama tedavisinde de kullanılır. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir. Günde 2 bardak dut yaprağı çayı içmek vücuda zindelik ve direnç sağlar.

Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özütün fil hastalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca diş ağrılarına karşı gargara yapılarak kullanıldığında ağrıları giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının bir önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihnin ve bedenin gevşemesinde yardımcıdır.

1 litre kaynamış olan suyun içerisinde 2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı konulur. Bu şekilde yaklaşık 2 saat demlenmeye bırakılır.

Demleme işlemi bittikten sonra çayınızı süzün ve gün içerisinde bu çayı aralıklarla için. Özellikle yemeklerden önce içildiğinde fayda sağlamaktadır.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:13
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  11. beyaz dut
  12. klorsuz su
  13. Dut yaprağı
  14. fil hastalığı
  15. diş ağrıları
  16. Dut yaprağı çayı

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