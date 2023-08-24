Şimdi PKK düşünsün Hakan Fidan Irak'ta! Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak gezisi kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Barzani, Fidan'ı kapıda kucaklayarak karşıladı.
Mayıs seçimlerinden sonra göreve gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hızlı başladığı mesaisine devam ediyor.
İlk günlerden itibaren diplomasi trafiğine başlayan Fidan, Irak gezisinde...
Hakan Fidan, Barzani ile görüştü
Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma göre, Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.
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Kapıda sarılarak karşıladı
Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınırken Barzani'nin Fidan'ı kapıda karşılaması ve ve kucaklaşmaları dikkat çekti.
Görüşmeler art arda yapılıyor
Diğer yandan Fidan, Irak temaslarında görüşmelerini art arda yapıyor.
Bakan Fidan, Irak ziyareti boyunca, Savunma Bakanı Sabit Bişar, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Fayid el Fayyad, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.