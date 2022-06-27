Şimdi kim medeni kim barbar! Pasaportunda KKTC girişi olanları...

YENİ AKİT/ANKARA

Pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) girişi damgası olanlar, Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) alınmıyor. Üstelik suçlu ya da düzensiz göçmen muamelesi görüyor. Yunanistan ve GKRY’nin bu tutumu ise hiçbir uluslar arası anlaşmaya ve normlara uymuyor.

KKTC damgası varsa ne Schenge ne AB oturumu tanıyorlar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın başkanlığını yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda; “GKRY, Türk vatandaşlarına AB oturumu ya da Schengen vizesi olsa bile asla ülkeye kabul etmiyor. Atina'daki elçiliklerinde vize alma şartını koydular. Amaçları Türk pasaportuna GKRY vizesi damgalamaktır! Onlar ise ülkemize 10 € karşılığı hatta KKTC'ye kağıt parçasıyla giriyorlar!” denildi. Paylaşımda Gözde Kuyumcu isimli bir Türk vatandaşının Yunanistan gümrük kapısında başına gelenlerle ilgili paylaşımına da yer verildi.