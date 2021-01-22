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Siyaset Şimdi Kemal ile Meral düşünsün! HDP'den bıkanlar istifa edip o partiye geçecek
Siyaset

Şimdi Kemal ile Meral düşünsün! HDP'den bıkanlar istifa edip o partiye geçecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifak ısrarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'ya karşı lafta kalan karşıtlığı nedeniyle bıkan CHP'li ve İYİ Partili isimlerin istifa edip Muharrem İnce'nin partisine geçeceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:49:00 -
Şimdi Kemal ile Meral düşünsün! HDP'den bıkanlar istifa edip o partiye geçecek

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra yeni partisini 1 Mart'ta kuruyor.

CHP'den çok sayıda vekilin kendi partisine geçeceğini belirten İnce’nin İyi Parti’den isimlerle de temasta olduğu da konuşuluyor

HDP'den bıkan muhalifler İnce'nin partisine geçecek

Kulislerde konuşulan, İnce’nin İyi Parti’den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk ile diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtilirken, bu isimlerin dışında da birçok İyi Partili vekilin İnce'ye katılma talepleri oldu.

İnce’nin CHP’den ve İyi Parti’den saflarına katacağı bu isimler ile HDP’den uzak, teröre mesafeli, milli bir parti kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan, parti logosu büyük ölçüde hazır olan İnce’nin, genel merkez kurmak için de Çankaya’da bir bina seçtiği, kullanıma hazır hale getirildikten sonra çalışmaların buraya taşıyacağı belirtiliyor.

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