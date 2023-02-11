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Gündem Diğer müteahhitlere de sıra gelecek! Katil müteahhitlere ve kolon kesenlere operasyon
Gündem

Diğer müteahhitlere de sıra gelecek! Katil müteahhitlere ve kolon kesenlere operasyon

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı. On binlerce binanın yıkıldığı depremde suçlu-katil yüzlerce müteahhit olduğu tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 15:00:00 - 2023-02-11 15:05:08
Diğer müteahhitlere de sıra gelecek! Katil müteahhitlere ve kolon kesenlere operasyon

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı. On binlerce binanın yıkıldığı depremde suçlu-katil yüzlerce müteahhit olduğu tahmin ediliyor.

KOLON KESENLERE OPERASYON

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

İDDİALAR ÇOK CİDDİ!

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

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