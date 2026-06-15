Şimdi de vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar! İP'li Poyraz salladı, Halk TV yaydı palavra çıktı

Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar valilik tarafından yalanlandı.

Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca sağlık çalışanlarının idari izinli sayılacağı yönündeki paylaşımların üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Resmi kanallardan yapılan açıklamayla, iddiaların tamamen asılsız olduğu ilan edildi.

KRİTİK BİRİMLER GÖREVİNİN BAŞINDA: KESİNTİYE İZİN YOK

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan NATO Zirvesi Tedbirleri genelgesinde, kamu hizmetlerinin aksamaması adına alınacak önlemler açıkça sıralandı. Şehrin ve zirvenin güvenliği ile işleyişi için hayati önem taşıyan hiçbir sektörde çalışmalara ara verilmeyecek. Valilik, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına izin kapsamı dışında kalan stratejik birimleri tek tek ifşa etti.

DMM'nin açıklaması şöyle:

"Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına" dair iddialar doğru değildir.

Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri'nde de açıkça belirtildiği üzere; "Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir."

Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur.

İŞTE İZİNLİ SAYILMAYACAK KAMU PERSONELİ LİSTESİ

Devletin zirve süresince alarmda olacağını belirten resmi açıklamada, şu alanlarda faaliyet gösteren personelin kesintisiz olarak mesaisine devam edeceği aktarıldı:

Sağlık ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri

Emniyet,

Jandarma ve güvenlik birimleri

Göç, ulaşım ve lojistik yönetimi

Altyapı, haberleşme

İtfaiye hizmetleri

Acil durum ve afet yönetimi (AFAD) personeli