  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şimdi de silüet çıktı! Ankara'da Mustafa Kemal sömürüsüne yenisi eklendi
Siyaset

Şimdi de silüet çıktı! Ankara'da Mustafa Kemal sömürüsüne yenisi eklendi

Ankaralıları Mustafa Kemal sömürüsü ile uyutmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de Gençlik Parkı'na "Atatürk Silüeti" taktırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:50:00 -

Hiçbir icraatleri olmayan, verdikleri sözleri de tutmayan CHP'li belediyeler, Mustafa Kemal sömürüsü üzerinden insanları uyutmaya çalışıyor. Bunun en bariz örneklerinin sergilendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP'li idare sömürü siyasetine devam ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımı ve heykelle gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de Mustafa Kemal silüeti ile haber oldu.

Mansur Yavaş, Ankara'daki Gençlik Parkı'na Mustafa Kemal'in silüetini yaptırdı.

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hülya

çok mu rahatsız oldunuz?
  • Yanıtla
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 değer kazanarak 1.573,37 puandan başladı.
Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusunun dilini kestiler

Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan oyuncu Mehmet Aras'ın tedavi olmak üzere gittiği bir hastanede dili kesil..
Uzman isimden dikkat çeken Türkiye çıkışı: Dağlık Karabağ Savaşı bize bunu gösterdi
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken Türkiye çıkışı: Dağlık Karabağ Savaşı bize bunu gösterdi

Ukrayna ve Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliğininin önemine dikkat çeken Doktrin Siyasal Çalışmalar Merkezi Uluslararası Siyaset Bölüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay