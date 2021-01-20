Şimdi de silüet çıktı! Ankara'da Mustafa Kemal sömürüsüne yenisi eklendi

Hiçbir icraatleri olmayan, verdikleri sözleri de tutmayan CHP'li belediyeler, Mustafa Kemal sömürüsü üzerinden insanları uyutmaya çalışıyor. Bunun en bariz örneklerinin sergilendiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP'li idare sömürü siyasetine devam ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren işçi kıyımı ve heykelle gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de Mustafa Kemal silüeti ile haber oldu.

Mansur Yavaş, Ankara'daki Gençlik Parkı'na Mustafa Kemal'in silüetini yaptırdı.