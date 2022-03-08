Şimdi de onlara avukat oldu! İlaç fabrikatörlerinin derdi Akşener'i gerdi

Vatandaşların sağlığına büyük önem veren hükümet yönetimi, sağlık konusunda devrim gibi attığı adımlarla koronaviirüs salgını döneminde Türkiye'nin büyük bir sıkıntı yaşamadan süreci ilerletmesini sağladı. Halkın sağlığı için ilaçlara kolay erişimi de amaçlayan AK Parti yönetimi, ilaç konusunda da vatandaşların döviz dalgalanmalarından etkilenmemesi için bazı adımlar attı.

İlaçta sabit kur uygulaması

Bunlardan biri de ilaçta fabrikalara yapılan sabit kur uygulaması oldu. İlaçlar her yıl Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türk Eczacılar Birliği’nin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenen kur üzerinden satışı yapıldı. Böylece vatandaşların dolar ve euro dalgalanmasından etkilenmeden ucuz ilaca erişimi sağlandı. Ancak bu yapılanları hazmedemeyen muhalefet partileri, ilaç fabrikatörlerinin 'az kazanmasını' gündemlerine taşıdı.

Akşener fabrikatörlerin avukatı oldu

Bunlardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Akşener, ilaç konusu üzerinden hükümete yüklenmeye çalıştı. İlaçta fabrikalarla yapılan sabit kur sözleşmelerinden rahatsız olan Akşener, Türkiye'de ilaç yokluğu olduğunu iddia ederek fabrikatörlerin avukatlığına soyundu. Akşener, “İlaç fiyatları da tıpkı akaryakıt, elektrik gibi dövize bağlı olarak belirleniyor. Fakat arada bir fark var. 14 Şubat'ta ilaç üreticilerimize 'İlaç fiyatlarını belirlerken 1 avroyu, 6 lira 29 kuruş kabul ediyorum. Ona göre fiyatınızı belirledim. Ya bu fiyata satarsınız ya da bu fiyata satarsınız' dendi. Kur 16 lirayı aşmış, bunlar 6 liradan hesap yapıyor. Madem öyle devlet olarak ilaç alırken avroyu, 6 lira 29 kuruş kabul ediyorsunuz, o zaman, akaryakıt fiyatlarında da elektrik fiyatlarında da şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde, köprülerinde, yollarında da avroyu 6,29 liraya sabitleyin. Buyurun, hodri meydan." diyerek vatandaşların daha ucuz ilaç alabilmesine imkan sağlayan uygulamadan rahatsız olarak fabrikatörlerin ceplerinin daha da doldurulması gerektiğini söyledi.