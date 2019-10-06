Şimdi de ölü istismarı başladı! ‘Mezar ziyaretleri servisi’ adı altında sömürü

yeniakit.com.tr Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde faaliyet yürüten bir şirketin para karşılığı mezar hizmeti vermesi büyük tepki çekti. Kargo işlemlerindeki dolandırıcılığı engellemek için kurulduğu iddia edilen, “kargokontrol.com” isimli şirketin, ölü yakınlarından aldıkları ücret karşılığında çeşitli hizmetlerde bulunduğu belirtildi.

Tepebaşı’ndaki Gaffar Okan caddesi üzerindeki, “kargokontrol.com” isimli şirketin faaliyet alanı büyük infiale neden oldu. Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaştırılan bilgilere göre söz konusu kurum, para karşılığında mezar ziyareti yapıyor.

Kur’an okuyor, namaz kılıyorlar

Kuruma bağlı şahıslar, ölü yakınından para alarak mezarı ziyaret ediyor, cenaze namazı kılıyor, kabre çiçek bırakıyor, imam bulup Kur’an-ı Kerim okutuyorlar.

Bilgileri ihbar hattımıza ulaştıran vatandaş, “Bu neyin kafası kardeşim, bizi mezarlıklardan da mı uzaklaştırmaya çalışıyorlar? Parasını ver, gitsinler senin yerine dua etsinler... Din ile para yan yana gelir mi? Ya da parayla İslamiyet yaşanır mı? Böyle saçmalık olamaz, lütfen bu konu ile ilgilenin.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.