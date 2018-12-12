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Şimdi de Kırmızı Yelekler ortaya çıktı!

Fransa’da başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemlerinden sonra Hollanda'da da 'Kırmızı Yelekler' sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 06:29
Şimdi de Kırmızı Yelekler ortaya çıktı!

"Kırmızı Yelekler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da başlayan Sarı Yeleklerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "Kırmızı Yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 06:29
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