Aziz İhsan Aktaş davasında CHP’li başkanlara ceza yağdı! Yargı rüşveti tescilledi

SEBAHATTİN AYAN BUĞRA KARDAN

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde türlü yolsuzluklara imza atıldığı yargı kararıyla tescillendi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. 5’i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında eylem 44 ve 45 kapsamında ‘rüşvet almak’ suçundan toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. Akpolat için eylem 46,47,48,49,50,51,52,55 numaralı eylemler kapsamında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’tan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi.

AHTAPOTA CEZA YAĞDI

Akpolat ve yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, ‘ihaleye fesat karıştırma’ktan 1-5-6-7-9-10-20-21-22-23-24-25 numaralı eylemler kapsamında toplamda 2 yıl 8 ay 15’er gün yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat hakkında eylem 47 ve 51 kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası, 781 bin TL para cezası ile birlikte 3 ev ve arabasına el konulması kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında eylem 58 yönünden ‘rüşvet almak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile 3 yıl 4 ay süreyle de memuriyetten yasaklanması kararı çıkarıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için ‘rüşvet alma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanma kararı verildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında eylem 59 yönünden ‘rüşvet alma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 4 yıl 2 ay süre memuriyetten yasaklanma kararı verildi. Oya Tekin’in avukat eşi Celal Tekin de 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar rüşvet almaktan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydar’ın 2 yıl 11 ay suretle memuriyetten yasaklanmasına hükmedildi.

AKTAŞ, ÖZER VE TUTDERE...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ‘rüşvet alma’ suçundan beraat kararı verildi. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan tahliye edildi. Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Celal Tekin’in ise tutukluluğunun devamına karar verildi. Dosyanın etkin pişmanlıkçıları Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan beraat etti. Rıza Akpolat da ‘örgüt üyeliği’ suçundan beraat etti. Aktaş ve Akpolat hakkında ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan beraat kararı verildi. 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada okunan 60 sayfalık kararı değerlendiren hukukçular, davanın ilk derece açısından sonuçlandığını belirttiler. Mahkeme kararıyla davanın hukuki değil, siyasi olduğunun ortaya çıktığını vurguladılar.

Dosya tekâmül etmiştir

Davayı değerlendiren Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Avukat Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Aziz İhsan Aktaş’a etkin pişmanlıktan ceza indirimi uygulanmış. Diğerleriyle ilgili cezalar deliller doğrultusunda verilmiştir. Bu demektir ki dosya tekâmül etmiştir. Yani tamamlanmıştır. Deliller toplanmış ve suçun işlendiği kanaati, mahkeme heyetince kesin bir şekilde sabit olmuş demektir. Bu da demektir ki bu olay siyasi değil, tamamen adli bir suçtur. Tabii ki bu kararların istinaf ve temyiz, Yargıtay yolları açıktır. Ama ilk derece mahkemesi, yani İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili kişiler Aziz İhsan Aktaş, Rıza Polat ve diğerleriyle ilgili olarak suç işlediklerine dair, dosyada kesin ve inandırıcı deliller bulunduğu kanaatine varmış demektir. Yargılama bu şekilde ilk derece açısından sonuçlanmış demektir.”

GERÇEKLERLE TANIŞMA ZAMANI

Avukat Cengiz Ocakçı da şunları ifade etti: “Geçen zaman içerisinde olaylar netleşmeye başladı. Tiyatronun gerçek olduğu, senaryo ve rol yapma döneminin geçtiği bir sürece girdik. İmamoğlu’nun üzerindeki bulutlar kalktı. Artık paranın gücüyle teslim aldığı kişiler ve paranın gücüyle otorite sağlayarak kurduğu hâkimiyetin yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Karşı taraf da bunları hâliyle iftira olarak nitelendiriyor. Ancak artık söz konusu olan bilgi, belge, şahit, emare, iz ve kayıtların tek tek ortaya çıkmış olmasıdır. Burada önemli olan hususlardan birincisi mahkemenin verdiği cezalar kadar belediyelerde dönen yolsuzlukların tescillenmiş olması. Yani olayların netleşmiş bir vaziyete gelmesi. İkincisi ise artık inkâr taktiğinin iflas etmesi. Artık yargılanan CHP’li başkanların suçları tescillenmiş, hukuk nezdinde belgelenmiş ve inkâr edilemez şekilde ortaya çıkmıştır.”