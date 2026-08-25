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Ekonomi ABD’de konut fiyatları Haziran’da yükseldi
Ekonomi

ABD’de konut fiyatları Haziran’da yükseldi

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ABD’de konut fiyatları Haziran’da yükseldi

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

S&P Dow Jones Indices, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD genelindeki konut fiyatlarını yansıtan ulusal endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 1,2 yükselmişti.

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarını ölçen endeks de haziranda yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde yüzde 1,8 artması yönündeydi. Endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 1,6 yükselmişti.

 

Endekste yer alan 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla arttığı şehir Chicago oldu. Chicago'da konut fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi. Chicago'yu yüzde 4,8 ile New York ve yüzde 4,1 ile Cleveland izledi.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla gerilediği kent ise yüzde 2 ile Seattle oldu.

S&P Dow Jones Indices'ten yapılan açıklamada, haziran ayındaki yüzde 3,5'lik enflasyonun konut fiyatlarındaki artışın 2 puan üzerinde gerçekleştiğine işaret edilerek, bu durumun ABD'de konut değerlerinin reel bazda üst üste 13'üncü ay gerilediğini gösterdiği belirtildi.

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