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Medya Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş!
Medya

Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş!

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Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş!

Zamanında Gezi kalkışmasında boy gösterip "halkçılık" tiratları atan oyuncu Halit Ergenç'in, 15 yıldır gizlice yürüttüğü ticareti ortaya çıktı. Sosyeteyi 40 bin dolarlık hoparlörlerle söğüşleyen Gezici oyuncunun, kazandığı paraları da İngiltere'ye taşıdığı anlaşıldı!

Zamanında Gezi kalkışmasında boy gösterip "halkçılık" tiratları atan oyuncu Halit Ergenç'in, 15 yıldır gizlice yürüttüğü ticareti ortaya çıktı. Sosyeteyi 40 bin dolarlık hoparlörlerle söğüşleyen Gezici oyuncunun, kazandığı paraları da İngiltere'ye taşıdığı anlaşıldı!

Gezi Parkı kalkışmasında ön saflarda yer alarak "halkçılık" maskesi ardına saklanan oyuncu Halit Ergenç’in gerçek yüzü kendi itiraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Ekranlarda "sanatçı" edasıyla caka satan Ergenç’in, yıllardır gizli saklı yürüttüğü lüks ticaretle zenginlerin cebini boşalttığı ortaya çıktı.

 

GEZİCİ OYUNCU LÜKS TÜCCARI ÇIKTI!

Sözde samimiyet pozu kesen ancak şatafattan ödün vermeyen Halit Ergenç, tam 15 yıldır yüksek segment adı altında astronomik fiyatlara hoparlör tasarımı ve üretimi yaptığını itiraf etti. Çifti 40 bin doları (yaklaşık 1,4 milyon TL) bulan fahiş fiyatlarla zenginleri ve Batılı dev şirketleri söğüşleyen Gezici oyuncunun, bu lüks ticaretini yıllarca kamuoyundan gizlemesi dikkat çekti.

 

HOLLYWOOD SETLERİNDE MÜMESSİLLİK, LONDRA'DA BÖREKÇİLİK!

Gözünü hırs bürüyen Ergenç’in marifetleri bununla da kalmadı. Hollywood yapımı "Tom ve Jerry" filminin Londra’daki setine kadar gidip cihazların tozunu alan ve orada "ürün mümessili" gibi çalışan Ergenç, Türkiye’de kazandığı serveti de yurt dışına taşıdı. Londra'da börekçi dükkânı açarak parasını İngiltere'de işleten oyuncunun bu hamleleri "Bu nasıl halkçılık?" sorusunu akıllara getirdi.

 

İKİ YÜZLÜLÜĞÜN BU KADARI!

Zamanında sokakları karıştıran eylemcilere omuz verip kapitalizm karşıtı pozlar kesenlerin, iş kendi ceplerine gelince 40 bin dolarlık hoparlörlerle zenginleri söğüşlemesi ve servetlerini Batı memleketlerine yatırması, Gezici zihniyetin samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü bir kez daha tescillemiş oldu.

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Yorumlar

Aloo

Ne zannettiniz ki ,"mevzu ağaç değil, sen hâlâ daha anlamadinmi"?İçimize sokulan,adi, Ayşe,fatma ,ahmet,mehmet yapılanlarrrrrr

145319

Bunlar atatürkün askerleri ve türkiye laiktir laik kalacak diyen grup malu götürme metodu garıbanmis türkiye devleti imiş boş işler bunlar kapitalizmin taaaa kendileri
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