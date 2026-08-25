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Gündem Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler
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Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler

İçkinin bütün kötülüklerin anası olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seren kan donduran bir olay Adana'da yaşandı. Türkiye'de bir kesimin alkolü "çağdaşlığın ve medeniyetin" simgesi olarak görmekte ısrar etmesinin, her gün ülkeyi nice trajedilere ve cinayetlere sürüklediği bir kez daha tescillendi. Aynı evde alkol masasına oturan üç kişi arasında çıkan tartışma, vahşi bir cinayetle bitti.

İçkinin bütün kötülüklerin anası olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seren kan donduran bir olay Adana'da yaşandı. Türkiye'de bir kesimin alkolü "çağdaşlığın ve medeniyetin" simgesi olarak görmekte ısrar etmesinin, her gün ülkeyi nice trajedilere ve cinayetlere sürüklediği bir kez daha tescillendi. Aynı evde alkol masasına oturan üç kişi arasında çıkan tartışma, vahşi bir cinayetle bitti.

 

KAVGA, KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Adana'da merkez ilçelerden birinde 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, sözde "çağdaş yaşam" özentisiyle bir araya gelen 33 yaşındaki Emrah K., ev arkadaşları Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24) ile birlikte alkol almaya başladı. Küfürleşmeyle kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve alkolün verdiği göz dönmeyle Emrah K. bıçak darbeleriyle koltuğa yığılarak can verdi.

 

CESEDİN BAŞINDA ALKOLE DEVAM

Alkolün insanı insanlıktan çıkaran o karanlık yüzü bu olayda da tüm çıplaklığıyla görüldü. Tamer İ. ve Mehmet S.'nin, cinayette kullanılan bıçağı pencereden dışarı attıktan sonra kanlar içinde kalan arkadaşken caniye dönüşen olay yerinde bir süre daha oturup alkol içmeye devam ettiği ortaya çıktı. Alkolün büründürdüğü bu vicdansızlık hali, toplumsal yozlaşmanın geldiği acı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

 

YALANLA ÖRTBAS ÇABASI

Olayın ardından şüphelilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evin içerisinde kilitli kaldıklarını ve anahtarı bulamadıklarını söyleyip yardım istediği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evde Emrah K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri bahçede kanlı bıçağı ele geçirdi. Emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atan Tamer İ. ve Mehmet S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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