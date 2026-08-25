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Sağlık
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Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

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Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

Eskişehir'de uzun süre kulak ağrısı şikayeti bulunan 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı.

#1
Foto - Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

Burada yapılan kontrolde, çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi.

#2
Foto - Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından hastanede yapılan operasyonla kene çıkarıldı.

#3
Foto - Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, taburcu edildi.

#4
Foto - Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

PİKNİK ALANLARINA DİKKAT

#5
Foto - Verilmiş sadakası varmış: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şok etti!

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, “Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır” dedi.

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