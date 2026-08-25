  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir İçişleri Bakanlığı duyurdu: 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş! Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı İran’dan spekülasyonlara videolu cevap: Mücteba Hamaney aylar sonra ortaya çıktı Londra'yı vurmayı planlıyorlar! 'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel Film gerçek oldu: ‘Banker Bilo’ filmini hatırlatan olay
Yerel

Film gerçek oldu: ‘Banker Bilo’ filmini hatırlatan olay

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Film gerçek oldu: ‘Banker Bilo’ filmini hatırlatan olay

Afyonkarahisar’da polisin göçmen kaçakçıları için düzenledikleri operasyonda durdurulan bir TIR’ın dorsesinden, yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen çıktı. Oyuncu Şener Şen’in unutulmaz “Banker Bilo” filmini akıllara getiren olayda, sürücü ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda durdurulan bir tırın dorsesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 14 kişi yakalanırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından doğu illerine sık sık gidip geldiği tespit edilen tır Sultandağı-Çay karayolu Eber mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan kontroller sırasında römork bölümünden kaçmaya çalışan, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda araç sürücüsü H.A. ile araçta bulunan ve organizatör olduğu değerlendirilen İ.A., göçmen kaçakçılığı çerçevesinde gözaltına alındı.

Yakalanan 14 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı
Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı

Yerel

Kaçak göçmenler gözetleme aracına yakalandı

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı
İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı

Gündem

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuş… Ankara’da 5 pavyona operasyon: 26 gözaltı

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak göçmen hamlesi! Kendi ülkelerine değil bakın nereye gönderiyor
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak göçmen hamlesi! Kendi ülkelerine değil bakın nereye gönderiyor

Gündem

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıracak göçmen hamlesi! Kendi ülkelerine değil bakın nereye gönderiyor

ABD'de skandal uygulama: Göçmenlik polisine elektrik şoklu eldiven
ABD'de skandal uygulama: Göçmenlik polisine elektrik şoklu eldiven

Dünya

ABD'de skandal uygulama: Göçmenlik polisine elektrik şoklu eldiven

İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakayı ele verdi
İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakayı ele verdi

Yerel

İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen yakayı ele verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23