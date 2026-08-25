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Gündem Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir
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Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir

Yeniakit Publisher
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Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, "asrın rüşvet davası"ndaki ilk kararları değerlendirerek, davanın baş sanığı Rıza Akpolat’a verilen 25 yıllık hapis cezasının, Ekrem İmamoğlu’nun ana davasında yargılanan diğer sanıklar için de net bir "örneklik ve uyarı" teşkil ettiğini ifade etti.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında "asrın rüşvet davası" olarak nitelendirilen “Aziz İhsan Aktaş” davasındaki ilk mahkeme kararlarını ve bu kararların siyasi uzantılarını masaya yatırdı. Karahasanoğlu, davanın baş sanığı konumundaki Rıza Akpolat’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Mahkemenin örgüt suçlamasından beraat kararı vermesini değerlendiren Karahasanoğlu, her rüşvet olayında mutlak surette bir örgüt yapısının aranmasının şart olmadığını hukuksal gerekçeleriyle anlattı.

Davada rüşvet verdiğini itiraf ederek adalete yardımcı olan Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık sayesinde ceza almadığına dikkat çeken Karahasanoğlu, bu durumun ceza hukuku sisteminin doğal bir sonucu olduğunu ifade etti.

Bazı sanıkların Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesi veya "bize bir şey olmaz" algısıyla hareket ederek suçu inkara yöneldiklerini, bu yüzden de herhangi bir ceza indiriminden yararlanamadıklarını hatırlattı. Bu davanın, kapalı kapılar ardında yürütülen algı operasyonlarına kanan ve fondaş medyanın yayınlarına güvenen diğer sanıklar için de çok ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

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