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Dünya Kukla vekilin ilk barbarlığı değil! Gözü dönmüş alçak anıt yıkıp video çekti
Dünya

Kukla vekilin ilk barbarlığı değil! Gözü dönmüş alçak anıt yıkıp video çekti

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İsrail’in soykırımcı ve alçak zihniyetini temsil eden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, Nablus’ta Filistinlilere ait anıtı balyozla sırtlanlar gibi parçaladı. Siyonist terörist askerlerin koruması altında gerçekleştirilen bu alçakça saldırı, işgalci rejimdeki barbarlığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyonist çetenin kukla vekili Zvi Sukkot ve beraberindeki gözü dönmüş gürûh, sabah saatlerinde İsrail unsurlarının etrafında oluşturduğu koruma kalkanı altında Nablus’un Madama köyüne baskın düzenledi. Ellerinde ağır silahlarla yolu kapatan terörist İsrail askerlerinin gözetiminde gerçekleşen olayda, alçak milletvekili anıtı balyozla parçalarken o anları utanmazca kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindekiler, İsrail askerlerinin koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, aşırı sağcı Milletvekili Sukkot ve beraberindekiler, işgalci İsrail askerlerinin koruması altında sabah erken saatlerde Nablus’un Madama köyüne baskın düzenledi.

Beraberindeki 3 kişiyle anıtı balyozla parçalayan Sukkot, yanındakilerin anıta saldırılarını da telefonunun kamerasıyla çekti.

Sukkot ve yanındakiler anıtı parçalarken, İsrail askerleri de ellerinde uzun namlulu silahlarla Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korudu; yolu da askeri araçla kapattı.

Milletvekili Sukkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, düzenlediği provokasyonu savunarak, bu saldırılarının devam edeceğini ima etti.

Yaklaşık iki hafta önce, Sukkot'un polis ve parlamentonun güvenlik personeli eşliğinde Meclis komitesinin denetim turu kapsamında Rahat kentine yaptığı ziyaret sırasında protestolar patlak vermişti.

Ziyaret esnasında bölge sakinleri Sukkot'u provokatör olarak nitelendirerek, tepki göstermişti.

15 Temmuz 2026'da da Sukkot, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilere ait bir okula baskın düzenleyerek okul tabelasını tahrip etmişti.

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