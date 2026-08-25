Hürmüz'deki gemi trafiğinde tarihi düşüş

İran ile ABD arasında 28 Şubat’tan bu yana devam eden gerilimin Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği üzerindeki baskıyı giderek artırdı. İran’ın boğazdan geçişlere izin vermemesiyle birlikte, dünyanın en kritik enerji güzergahlarından biri olan Hürmüz’de tanker trafiği ciddi ölçüde yavaşladı.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, dün Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca iki tankerin geçiş yaptığını aktardı. Şirketin verilerine göre, bu sayı 28 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük geçiş seviyesi oldu.

Kpler, bugün TSİ 09.57 itibarıyla, çok sayıda gaz ve ham petrol tankerinin Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığını öne sürdü.

İngiltere merkezli gemi takip şirketi Vortexa’nın verilerine göre ise dün Hürmüz Boğazı’ndan günlük petrol geçişi 5 milyon varile geriledi.

Pazar gününe kadar olan yedi günlük ortalamada ise boğazdan geçen petrol miktarının günlük yaklaşık 6-7 milyon varil olduğu kaydedildi.