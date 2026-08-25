  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tercihleri, suçu inkar etmek oldu! Ekrem davasının sanıkları pişman olabilir İçişleri Bakanlığı duyurdu: 60 suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi Al sana çağdaş yaşam! Önce öldürdüler, sonra başında alkol içtiler Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş! Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı İran’dan spekülasyonlara videolu cevap: Mücteba Hamaney aylar sonra ortaya çıktı Londra'yı vurmayı planlıyorlar! 'Teslim oldu' algısı çöktü! Alihan Kuriş gizli bölmede böyle yakalandı İzmir'de DEAŞ'a dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Dünya Hürmüz'deki gemi trafiğinde tarihi düşüş
Dünya

Hürmüz'deki gemi trafiğinde tarihi düşüş

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hürmüz'deki gemi trafiğinde tarihi düşüş

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinde tarihi düşüş yaşandı. Dün Boğaz'dan yalnızca 2 tanker geçti.

İran ile ABD arasında 28 Şubat’tan bu yana devam eden gerilimin Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği üzerindeki baskıyı giderek artırdı. İran’ın boğazdan geçişlere izin vermemesiyle birlikte, dünyanın en kritik enerji güzergahlarından biri olan Hürmüz’de tanker trafiği ciddi ölçüde yavaşladı.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, dün Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca iki tankerin geçiş yaptığını aktardı. Şirketin verilerine göre, bu sayı 28 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük geçiş seviyesi oldu.

Kpler, bugün TSİ 09.57 itibarıyla, çok sayıda gaz ve ham petrol tankerinin Umman Körfezi’nden Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığını öne sürdü.

İngiltere merkezli gemi takip şirketi Vortexa’nın verilerine göre ise dün Hürmüz Boğazı’ndan günlük petrol geçişi 5 milyon varile geriledi.

Pazar gününe kadar olan yedi günlük ortalamada ise boğazdan geçen petrol miktarının günlük yaklaşık 6-7 milyon varil olduğu kaydedildi.

Trump’tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken sözler! "Amerikan toprağı olarak görüyorum"
Trump’tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken sözler! “Amerikan toprağı olarak görüyorum”

Dünya

Trump’tan Hürmüz Boğazı için dikkat çeken sözler! “Amerikan toprağı olarak görüyorum”

Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek karar! Geçen her gemiden harç alınacak!
Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek karar! Geçen her gemiden harç alınacak!

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda dengeleri değiştirecek karar! Geçen her gemiden harç alınacak!

İran’dan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı tehdidi
İran’dan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı tehdidi

Dünya

İran’dan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı tehdidi

Hürmüz Boğazı’nda kontrol resti! Hegseth’ten İran’a saldırı uyarısı
Hürmüz Boğazı’nda kontrol resti! Hegseth’ten İran’a saldırı uyarısı

Dünya

Hürmüz Boğazı’nda kontrol resti! Hegseth’ten İran’a saldırı uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23