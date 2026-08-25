  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağıralioğlu solcuların kayığına bindi! "Yapılan hizmetleri inkâr etmiyoruz" dedi ama muhalefet ağzıyla konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mevlid Kandili mesajı: Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun! Fransa 6 milyar avro yatırıyor, Mansur Yavaş viraneye çevirmişti! İşte vizyon farkı Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş Kabe maketine sarılıp gözyaşlarıyla dua etmişti! Devlet’in hayali gerçek oldu CHP bir büyükşehir belediyesini daha kaybetti! İstifa edip Yeni Parti'ye geçti CHP'li belediyeler tel tel dökülüyor! Yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura saplandı MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız? Tahran'dan Washington'a tokat gibi yanıt! "Kimse sizin abartılı sözlerinize inanmıyor!" ABD'den İran'a karşı çok ağır yaptırım kararı: Tek tek açıklandı
Gündem Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında
Gündem

Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'a operasyon! 13 şüpheli gözaltında

"Bahis" ve "kara para aklama" soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareketlere ilişkin analizler ile dijital inceleme sonuçları değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Finansal hareketlerin münferit işlemlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma doğrultusunda İstanbul ve Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik el koyma tedbiri uygulandı.

Çalışmalar kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda el konuldu. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23