Mansur, Ekrem-Özel’e bedel ödetme peşinde

Sürekli Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kalan, bir ara “stepne” aday olarak adı geçen ancak bir türlü adaylık rüştünü ispat edemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde gelecek göremeyince cumhurbaşkanı adayı olmak için yeni alternatif arayışlarına girdi. CHP ile YP arasında tırmanan siyasi gerilimde taraf olmayacağını yakın çevresine söyleyen Yavaş’ın, bir süre daha CHP’de siyaset yapmayı düşündüğü, ayrılması halinde ise bağımsız kalarak adaylık konusunda fırsatları değerlendireceği belirtiliyor. Yavaş’ın seçimlerden önce cumhurbaşkanı seçilebileceği bir formül arayışında olacağı kaydedilirken, yeterli desteği bulamaması halinde ABB Başkanlığı görevinin ikinci dönemini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bırakma seçeneğini ciddi şekilde seçenekler arasında tuttuğu kulislerde konuşulan konular arasında. Yavaş’ın bu tutumu ise Özel-İmamoğlu ikilisinin hesaplarını bozuyor.

TUZAK İÇİNDE TUZAK KURUYORLAR

SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yavaş’ın CHP’de aday olma potansiyeli, İmamoğlu ve Özel’in kurdukları tuzakla imkânsız hale gelmişti. Emrivaki şekilde ortaya atılan üyelerle yapılan ön seçim Yavaş’ın adaylığını imkânsız hale getirmek için yapılan bir ayak oyunuydu. Yavaş bu oyunu ‘stepne olmam’ sözüyle rest çekerek öteledi. Diğeri ise cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı İmamoğlu’nun şov içerikli Yavaş’ı da yanına alarak yaptığı hamleydi. O dönemde de oyuna geldiğinin farkında olan ve şaşkınlığını gizleyemeyen bir Yavaş portresi vardı. Eğer İmamoğlu’nun ayak oyunu tutsaydı ve o akşam milleti sokağa dökmeyi başarsaydı halk ayaklanmasının lideri Ekrem olacaktı. Bu oyunu bilmeyen Yavaş, nasıl bir oyuna düşürülmek istendiğini o günden bir kenara yazdı.

YAPILAN İHANETLERİ UNUTMADI

“Gelinen noktada aynı yıl içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilip Özgür Özel’in seçilmesiyle Yavaş’ın önüne ikinci bir engel çıkarıldı. O güne kadar CHP içerisinde iki farklı cumhurbaşkanı adayı potansiyeli konuşulurken, Özel-İmamoğlu ittifakı Yavaş’a karşı cephe oluşturdu. Bu oyunu da sonuçta üyelerin katılımıyla yaptıkları önseçimle taçlandırdılar. İmamoğlu’nun önünün davalarla kesileceğini, aday olma imkânının kalmayacağını çok iyi bilen Özel, sonuçta saha dışına ittikleri Yavaş yerine kendi adaylık potansiyelini ön plana çıkarmak için strateji izledi. Bu strateji gereği cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ısrarla İmamoğlu’nun arkasında olduğunu gösterip Yavaş’ın tekrar potaya girmesinin önünü kesmeye çalıştı. Mutlak butlan kararıyla beraber kendisinin de CHP’den ümidinin kesilmesi üzerine Yeni Parti çatısı altında İmamoğlu’nun gölgesinde her halükarda kendisinin cumhurbaşkanı adayı olabileceği stratejisiyle taktiklerine devam ediyor. Tüm bunların farkında olan Yavaş’ın kendisine oyun oynayan İmamoğlu ve Özel’in safında yer alması imkânsızdı.

ÖZEL, STRATEJİSİNİN KURBANI OLDU

“CHP’nin ise geldiği noktada mutlak butlan kararının gerekçesini topluma anlatamaması, bundan sonra çıkacak herhangi bir cumhurbaşkanı adayının kazanma ihtimalini sıfıra indiriyor. Yeni Parti’ye geçme konusu da ihanetlerden dolayı mümkün değildir. Bunları gören Mansur zaten farklı siyasi partiler kurdurarak ve onları destekleyerek aradan sıyrılma formülleri arıyordu. Kendisinin, merkez sağ ve merkezin adayı olmak için strateji geliştirmeye çalıştığını biliyoruz. Yavaş’ın içinde bulunmadığı bir yapıda, özellikle CHP ve Yeni Parti’den çıkarılacak hiçbir aday başarılı olamaz. Özgür Özel kendisinin kurduğu ve işlettiği stratejilerin kurbanı olacaktır. Mazlum rolü oynayan Özel’in Yavaş’a ve İmamoğlu’na çektiği operasyonların ortaya çıkışıyla işler tersine dönecektir. Butlan davasında alacağı ceza İmamoğlu gibi onu da safdışı bırakacaktır. Yavaş işte o zaman güçlü bir aday olarak ön plana çıkacaktır.”

MANSUR KREDİSİNİ KULLANIYOR

CHP’ye yakın Gazeteci Yazar Mustafa Yavuz da şunları söyledi: “İmamoğlu-Özel ikilisi, her fırsatta Mansur Yavaş’ı trolllerine ve Saraçhane medyasına linç ettirdi. İşler tersine dönünce Özel ve İmamoğlu, Mansur Yavaş’a ihtiyaç duydular. Ekrem İmamoğlu cezaevine girip cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri düşmesine rağmen, Özgür Özel ‘iki forvetim var’ sözüne karşın, bir türlü ikinci forveti cumhurbaşkanı adayı olarak işaret etmedi. Bu yöndeki sorulara her zaman kafa karıştırıcı cevaplar verdi. Bugün ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, köşeye sıkıştıkları için yaptıkları yolsuzluk ve rüşvet işleri gün yüzüne çıkınca, yargı gereğini yapınca bu sefer Mansur Yavaş’ın toplumdaki kredisini kullanmaya çalışıyor. Son dönemde yaptıkları açıklamalarla, verdikleri mesajlarla Yavaş’ı kendileriyle birlikte hareket etme mecburiyetinde bırakan bir tutum sergiliyorlar. Buna rağmen hâlâ Mansur Yavaş’ı bir aday olarak değil, kendi kişisel mücadelelerinin bir parçası olarak görüyorlar. Ancak Yavaş da bu oyunlara gelmeyeceğini sergilediği tutumla göstermiştir.”