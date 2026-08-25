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Spor Samsunspor kadrosunu güçlendiriyor
Spor

Samsunspor kadrosunu güçlendiriyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Samsunspor kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lig'in güçlü takımlarından Samsunspor, Danimarkalı kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger'ı 5 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un bu yıl as kadrosuna transfer ettiği 8. oyuncu Oskar Ohlenschlger oldu. İmza töreni, Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Futbol kariyerine Danimarka'da başlayan Oskar Ohlenschlger, İngiltere'de AFC Wimbledon ve Fulham altyapılarında forma giyerek futbol eğitimini sürdürdü. 2021 yılında ülkesine dönen genç oyuncu, FC Nordsjlland U19 takımında görev aldı.

2023 yılında Vendsyssel FF'ye transfer olan Ohlenschlger, Ocak 2025'te Fredrikstad FK kadrosuna katıldı. Norveç ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Samsunspor'a katıldı.

 

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Teknik becerileri, hücumdaki etkinliği, oyun görüşü, mücadeleci karakteri ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Oskar Ohlenschlger'in takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Oskar Ohlenschlger'e büyük Samsunspor Ailemize hoş geldin diyor; Atatürklü Armamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

KARİYERİ

Bu zamana kadar profesyonel olarak 105 maça çıkan Oskar Ohlenschlger, bu karşılaşmalarda 15 gol, 7 asist yapma başarısı gösterdi.

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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