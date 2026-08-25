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Sağlık
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

Siirt’te karın ağrısı ve dışkılama alışkanlığındaki değişiklikler nedeniyle hastaneye başvuran kişide, yapılan tetkiklerin ardından 3. evre kolon kanseri tespit edildi. Ameliyat edilen hastanın tedavisi sürüyor.

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Foto - Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde erken tanı ve düzenli sağlık taramalarının önemini ortaya koyan dikkat çekici bir vaka yaşandı. Karın ağrısı ve dışkılama değişiklikleri şikayetleriyle aile hekimine başvuran 56 yaşındaki Musa Aksu'nun gaitada gizli kan testi pozitif çıktı. KETEM aracılığıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Aksu'nun yapılan kolonoskopisinde kalın bağırsağın farklı bölgelerinde 100'ün üzerinde polip ve iki ayrı tıkayıcı kitle tespit edildi. Durumunun ciddi olması üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Öztürk tarafından ameliyata alınan hastaya total proktokolektomi ve uç ileostomi operasyonu uygulandı. Ameliyat sonrası yapılan patoloji incelemesinde 3. evre kolon kanseri tespit edilen Aksu'nun onkoloji tedavisi başlatıldı. İki doz kemoterapi alan hastanın tedavisi devam ederken, tedavi sürecinin ardından geçici olarak açılan stomasının kapatılması planlanıyor.

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Foto - Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

TEST POZİTİF ÇIKINCA AMELİYATA ALINDI Yaşadığı süreci anlatan Musa Aksu, "Aile hekimine gittim. Aile hekimi beni hastaneye sevk etti. Tahlil yaptırdım. Doktor durumumun iyi olmadığını ve hastaneye yatırılmam gerektiğini söyledi. Daha sonra beni yatırdılar ve ameliyat ettiler. Çok şükür iyiyim" dedi. Kardeşi Rıdvan Aksu da ağabeyinin sağlık taramasının ardından hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Hastanede hocanın yanına geldik. Test pozitif çıktığı için ameliyata alındı. Ameliyat sonucu iyi geçti. Doktorumuza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Foto - Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

KETEM TARAFINDAN HASTANEYE YÖNLENDİRİLDİ Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Öztürk ise hastanın karın ağrısı ve dışkılama değişiklikleri nedeniyle aile hekimine başvurduğunu, gaitada gizli kan testinin pozitif çıkmasının ardından KETEM tarafından hastaneye yönlendirildiğini söyledi. Yapılan kolonoskopide rektumdan çekuma kadar 100'ün üzerinde polip ve iki farklı bölgede tıkayıcı kitle tespit edildiğini aktaran Öztürk, malignite şüphesi nedeniyle hastaya hızlı şekilde cerrahi işlem uygulandığını ifade etti. Patoloji sonucunun 3. evre kolon kanseri olarak geldiğini dile getiren Öztürk, hastanın onkoloji ile birlikte takip edildiğini ve kemoterapi tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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Foto - Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

KOLON KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ Kolon kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, özellikle 50 yaşını geçen, ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan, uzun süreli inflamatuvar bağırsak hastalığı olan, yüksek yağlı ve düşük lifli beslenen, hareketsiz yaşam süren, sigara veya alkol kullanan kişilerin taramalarını yaptırması gerektiğini söyledi. Makattan yeni başlayan kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, açıklanamayan kansızlık veya kilo kaybı gibi belirtiler bulunanların ise yaş sınırı beklemeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirten Öztürk, "50 yaşını geçtiyseniz ve 'Ben iyiyim, hiçbir şikayetim yok' diyorsanız, işte bu nedenle tarama yaptırmalısınız. Kolon kanseri erken dönemde tespit edilmesi halinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

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