Karın ağrısı şikayetiyle gitti kanser olduğunu öğrendi

KOLON KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ Kolon kanserinde erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, özellikle 50 yaşını geçen, ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan, uzun süreli inflamatuvar bağırsak hastalığı olan, yüksek yağlı ve düşük lifli beslenen, hareketsiz yaşam süren, sigara veya alkol kullanan kişilerin taramalarını yaptırması gerektiğini söyledi. Makattan yeni başlayan kanama, dışkılama alışkanlığında değişiklik, açıklanamayan kansızlık veya kilo kaybı gibi belirtiler bulunanların ise yaş sınırı beklemeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirten Öztürk, "50 yaşını geçtiyseniz ve 'Ben iyiyim, hiçbir şikayetim yok' diyorsanız, işte bu nedenle tarama yaptırmalısınız. Kolon kanseri erken dönemde tespit edilmesi halinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.