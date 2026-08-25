Katil İsrail ordusu saldırdı! Gazze'deki Ebu Selim Camii ağır hasar gördü
Katil İsrail ordusunun Gazze'deki Ebu Selim Camii'ne düzenlediği saldırıda cami ağır hasar gördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katil İsrail ordusunun Gazze'deki Ebu Selim Camii'ne düzenlediği saldırıda cami ağır hasar gördü.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan tarihi Ebu Selim Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda caminin büyük bölümü yıkılırken, yapıda ağır hasar meydana geldi.
Bölgedeki Filistinliler, saldırının ardından caminin enkazında incelemede bulundu.
Ebu Selim Camisi İmamı Sahir Cude, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün ikindi namazının ardından camiyi hedef aldığını belirtti.
Söz konusu caminin Deyr Belah’ın en eski camilerinden biri olduğunu vurgulayan Cude, saldırıdan sadece birkaç dakika önce Deyr Belah’ın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tefsiri sınavı için camide bulunduğunu, ancak öğrencilerin binayı zamanında terk ederek katliamdan kıl payı kurtulduklarını aktardı.
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
Ağır hasar alan Ebu Selim Camii'nden kareler…
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