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Gündem Şimdi de kadın hakları kılıfıyla çocukları hedeflediler!
Gündem

Şimdi de kadın hakları kılıfıyla çocukları hedeflediler!

Sözde kadını koruma görevini üstlenen ancak LGBT haklarını savunmayı ve aile birliğini parçalamayı kendine görev edinen sözde kadın hakları savunucusu dernekler, “Kadını koruma” kılıfı ile erkekleri hiç saymaktan öte çaresiz bırakmayı hedeflediği, kendi açıklamalarıyla tescillendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:31:00 - 2021-06-10 17:10:38
Şimdi de kadın hakları kılıfıyla çocukları hedeflediler!

YENİ AKİT / ANKARA

Sözde kadını korumayı amaçlayan ancak yaptıkları açıklamalarla LGBT sapkınlarının haklarını savunmaya başlayan ve aile birliğini yıkmayı amaçlayan sözde kadın hakları dernekleri, kadın sığınaklarına çocukların da alınması çağrısı yaparak, küçücük çocukların yuvalarından koparılmalarını istiyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadın sığınakları hakkında yaptığı açıklamada, çocukların babalarından koparılarak onlarında sığınaklara alınması çağrısında bulunarak, “Sığınaklarda kadınlar çocukları ile beraber kalabilmeli. 12 yaşından büyük oğlan çocuklarını sığınağa kabul etmemek çocuk hakkı ihlalidir. Sığınakta kalan kadınlar muhtaç, yardım eli bekleyen kişiler değil yaşadığı şiddete rağmen mücadele eden ve kendisi için adım atarak gerekli başvuruyu yapan güçlü kişilerdir. Sığınak çalışanları yardım eden, kadının yerine düşünen, kurtarıcı rolü üstlenen kişiler değil, kadınlarla dayanışma kuran kişiler olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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