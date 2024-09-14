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Dünya Fransa'da tecavüz skandalı protesto gösterilerine neden oldu! Şimdi de tüm halk sokağa döküldü
Dünya

Fransa'da tecavüz skandalı protesto gösterilerine neden oldu! Şimdi de tüm halk sokağa döküldü

Yeniakit Publisher
2024-09-14 19:26:00 - 2024-09-14 20:02:19
Fransa'da tecavüz skandalı protesto gösterilerine neden oldu! Şimdi de tüm halk sokağa döküldü

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği ortaya çıktı. Eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin davayı ertelemesi tepkilere neden oldu! Tüm halk sokağa döktü.

71 yaşındaki Dominique Pelicot'un eşine tecavüz ettirdiği skandal sonrası mahkemenin davayı ertelemesi, Fransa'da geniş çaplı protestolara yol açtı. Kadın dernekleri, mağdur Gisele Pelicot için birçok şehirde gösteriler düzenledi.

- Fransa'daki tecavüz skandalı halkı sokağa döktü

PARİS - Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin davayı ertelemesi halkı sokağa döktü.

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin kararı öfkeye yol açtı. Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemede Hakim Roger Arata'nın Dominique Pelicot'un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini ve davanın erteleneceğini açıklaması tepkiyle karşılandı. Davanın ertelenmesinin ardından ülkedeki kadın dernekleri, toplu tecavüze maruz bırakılan 72 yaşındaki Gisele Pelikot için Paris, Marsilya, Lyon, Annecy, Rouen, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice şehirlerinde protesto gösterileri düzenledi. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kadın, mahkemenin kararını kınadı. Göstericiler, "Utanç taraf değiştirmeli", "Mağdurlar size inanıyoruz, tecavüzcüler sizi görüyoruz", "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti durdurun", "Her 3 günde bir kadın cinayeti, her 7 dakikada bir tecavüz" pankartları taşıdı.

O anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulunmuştu

Dominique Pelicot, 2020'de ilk kez bir güvenlik görevlisi tarafından süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve olayın ardından polis Pelicot'un telefon ve bilgisayarında eşine ait görüntüleri bulmuştu. İlaç etkisi altında olduğu için uğradığı cinsel saldırıların farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etmişti. Daha sonra yapılan incelemede, Pelicot'un erkekleri bir web sitesi üzerinden eşi ile yaşadığı eve davet ettiği ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Pelicot, eve gelen şahıslara yüksek sesle konuşmamaları, kıyafetlerini mutfakta çıkarmaları, parfüm kullanmamaları gibi uymaları gereken belli kurallar koymuştu. Polis, yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonucunda 72 şüpheliden yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 kişinin kimliğini tespit edebilmişti. Dominique Pelicot'un bilgisayarında o anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulunmuştu.

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