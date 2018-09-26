Şimdi de biyolojik saldırı altındayız

Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen şer şebekelerinin, terör ve döviz gibi diz çöktürme hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek ülkemize yönelik örtülü biyolojik taarruzlar başlattığı belirlendi. Özellikle tarım kaynaklarının hedef alındığı ülkemizde son 4 ayda 90’ı aşkın geniş çaplı olağan dışı vakanın meydana geldiği belirlendi. Akdeniz sineği, teke böceği, kara ağustosböceği, kene, canavar otu, vampir kelebek, drakula böceği istilasına uğrayan Türkiye’nin verimli arazileri son 4 ayda adeta can çekişti. Sebebi bilinemeyen ve çözüm yolu bulunamayan sorunlara yol açan haşereler çiftçilerin belini bükmüş durumda.

TAHRİBAT ORANI YÜZDE 80

Niğde tarımının kalbi olan armut, şeftali ve elma bahçelerine dadanan Akdeniz sineği hastalığı, bahçelerde yüzde 80 oranında tahribata yol açtı. Kış armudu üretiminde önemli bir yere sahip Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli kasabasında yılda 500 ton kış armudu üreten meyve üreticileri, bu yıl Akdeniz sineği hastalığı sebebiyle üretimin yalnızca 50 ton olabileceğini belirtti. Malatya’da kayısı ağaçları, kara ağustosböceği istilasına maruz aldı. Battalgazi, Kale, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde kayısı bahçelerinde korkunç zararlara sebep olan ağustosböceği ile ilgili olarak Malatya Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat yağdı.

‘ZARARLI BÖCEKLER PARAŞÜTLE ATILDI!’

İstanbul’daki ağaçlara yerleşen ve Çin’den geldiği tahmin edilen böcekler yüzünden 1300 ağaç zaruri olarak kesildi. Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca mahallesinde ise paraşütle tarlaya atıldığı saptanan binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi. Haşere ilacıyla bir kısmı öldürülen cinsi belirlenemeyen binlerce böcek, İnegöl Ziraat Odası'nın bir numaralı gündem konusu olmuş durumda.

FINDIK DALLARI KURUYOR

Karadeniz şehirlerini alarma geçiren Drakula böceği, fındık ağaçlarını sardı. Özellikle Trabzon'daki fındık bahçesinde fındık dallarını kurutan böceğin tehlikesine karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve Drakula böceği olarak anılan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile ilgili karantina çalışması yürütülüyor.

Meyveden sebzeye, çalıdan süs bitkisine kadar bütün bitkilerin öz suyunu kurutan Asya kökenli ‘vampir kelebek’ böceği Karadeniz’den sonra İstanbul’da da yayılmaya başladı. “İnsanlar bu böcekten rahatsız oluyorlar. Çünkü bu böcek her yere yayılmış vaziyette” diyen İstanbul Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Zeynel Arslangündoğdu’ya göre başlıca sorun böceğin aşırı üremesi ve tüm Karadeniz sahiline yayılma riski.

4 AYDA 90 SIRA DIŞI VAKA YAŞANDI

EGE’DE ÜRETİCİ GÖÇÜ YAŞANIYOR

Ayçiçek, domates ve patlıcan ekili Baklan Ovası, ‘canavar otu’na adeta teslim oldu. Tarlalardaki üretimin yüzde 50 oranında düşmesine neden olan canavar otuna karşı ilaçlı mücadele dahi mümkün olmuyor. Ege ve Marmara bölgelerindeki ekili alanlarda son zamanlarda yoğun olarak görülen canavar otu zararlısı nedeniyle yoğun üretici göçü yaşanıyor.

KENE İLLETİ BİTMEK BİLMİYOR

Ülkemizde gündeme ilk olarak 2002 yılındaki ölümlerle giren ve genellikle kene ısırması sonucu bulaştığı bilinen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ölüm saçmaya devam ediyor. Önü bir türlü alınamayan zehirli kenelerin ısırması sonucu hastalanan vatandaşlardaki ölüm oranı yüzde 5 seviyesinde.