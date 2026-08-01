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Yerel Şimdi de başıboş gezen çöp konteynerleri tehlike saçıyor
Yerel

Şimdi de başıboş gezen çöp konteynerleri tehlike saçıyor

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Çanakkale'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yola fırlayan çöp konteynerlerinden korkan kadın sürücünün görüntüleri telefon kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de metrolojik verilere göre yer yer rüzgarın şiddeti saate 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar kentte etkisini sürdürüyor. Hatice Hale Nur Punar dün aracını Barbaros Mahallesi Okatan Sokak üzerine park etti. Punar, aracını çıkaracağı sırada bir anda çöp konteynerlerinin yola savrulduğunu gördü. Panik haline ne yapacağını şaşıran sürücünün yardımına yoldan geçen bir vatandaş koştu. Sürücünün panik anında verdiği tepkiler ve gezen çöp konteynerlarının güldüren görüntüleri ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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