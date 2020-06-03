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Şimdi de babasını hedef aldılar! Savcı Sayan'dan sert çıkış

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden provokasyon yapıp şimdi de Çakan'ın babasını hedef alan provokatörlere sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 01:08:00 -
Şimdi de babasını hedef aldılar! Savcı Sayan'dan sert çıkış

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Barış Çakan'ın Kürtçe şarkı dinlediği için öldürüldüğü yalanını söyleyip provokasyon yapanların şimdi de Çakan'ın babasını hedef almasına sert tepki gösterdi.

Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Haysiyetsizlerin, 'Kürtçe dinledi diye öldürüldü Barış Çakan' yalanı tutmayınca, bu sefer de 24 saat geçmeden babası ekranlara çıktı diye eleştiriyorlar sosyal medyada.

Evet 24 saat geçmeden acılı bir baba sizin yalanlarınızdan dolayı ekrana çıktı ama siz hala utanmıyorsunuz.."

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